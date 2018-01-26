كيسي أفليك يعلن اسنحابه من حفل جوائز الأوسكار بسبب اتهامات التحرش

انسحب الممثل الأمريكي #كيسي_أفليك الذي اتهمته اثنتان من فريق عمل أحد أفلامه بالتحرش الجنسي من المشاركة في تقديم حفل #جوائز _الأوسكار المقرر في الرابع مارس/ أذار المقبل.

وقالت متحدثة باسم أكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية التي تقدم جوائز الأوسكار الخميس إن كيسي أفليك قد أبلغ الاكاديمية بأنه سيغيب عن حفل تسليم جوائز الأوسكار.

وكانت الأكاديمية قد اقترحت اسم الممثل الأمريكي كيسي أفليك البالغ من العمر 42 عاما لتقديم جائزة أفضل ممثلة لهذا العام.

وأضافت المتحدثة باسم الأكاديمية "نقدر القرار الذي يهدف لإبقاء التركيز على العرض وعلى أعمال هذا العام العظيمة".

كيسي، شقيق الممثل والمخرج الشهير #بن_أفليك، وفاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل العام الماضي عن دوره في فيلم مانشستر باي ذا سي.

وفاز بجائزة الأوسكار العام الماضي رغم اتهامات بالتحرش وجهت له في العام 2010.

ووسط فضائح التحرشات الجنسية في مجال السينما، تردد اسم كيسي في هذه القضايا حيث رفعت اثنتان من فريق عمل آخر فيلم شارك فيه كيسي دعوتين قضائيتين تتهمانه بالتحرش، وسويت القضيتان مقابل مبالغ لم يكشف عنها.

وانفصل أفليك بهدوء عن زوجته سمر فينيكس قبل عامين بعد زواج دام تسع سنوات أثمر عن ابنين.