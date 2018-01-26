فرار عشرات قردة البابون من حديقة حيوان في باريس

فرت الجمعة 26 يناير / كانون الثاني، العشرات من قردة البابون من حديقة حيوان فينسين، في شرق العاصمة الفرنسية باريس.

وعقب عملية الفرار، قامت السلطات المعنية، على الفور، بإخلاء الحديقة وبدء حملة للبحث عن القردة، بمساعدة الشرطة.

وأفادت التقارير أن عدد قردة البابون الهاربين من الحديقة يقترب من الخمسين.

وقال مسؤولو الحديقة أن موظفيها ورجال الشرطة شرعوا في عملية بحث عن أربعة قردة ما تزال طليقة. وأشاروا إلى أن المواطنين لم يشاهدوا أيا منها في مناطق عامة.

وأضافت إدارة حديقة فينسين أن الهدف الأول هو إعادة القرود إلى حظيرتها.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا تويتر، بعض التغريدات ساخرة بشأن ما حدث.

"لما تقترح على خمسين من أصدقائك الهروب من حديقة فينسين"

وهذه ليست المرة الأولى التي يهرب منها حيوان ويتيه في شوارع باريس الجميلة. ففي نوفمبر الماضي، فر نمر من سيرك بالعاصمة وتجول في شوارع المدينة إلى أن تم قتله بالرصاص.