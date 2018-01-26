أردوغان يهدد بتوسيع عملية عفرين لتطال مدنا أخرى في الشمال السوري

في تسارع مطرد للأحداث، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتوسيع عملية الجيش التركي في عفرين إلى مدن اخرى شمال سوريا
"سنناقش التهديدات المتعلقة بسيادة القانون في رومانيا في الجلسة العامة القادمة في بداية فبراير في ستراسبورغ، لذلك هناك حالة خطر داهمة تطال جميع مؤسسات الاتحاد، ونحن جميعا ندرك أن 100 ألف شخص ممن نزلوا إلى الشوارع يوم السبت الماضي يعني ان الحكومة تتصرف ضد إرادة شعبها"." سيغفريد موريسان نائب في البرلمان الأوروبي
"أعتقد أن 2019 سنة حاسمة بشان توجه العلاقات ما بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. الحكومة التركية ينبغي أن تغتم حصولها على فرصة تدوم سنة كاملة، لإثبات تحسين الوضع داخليا، واستعادة سيادة القانون في البلاد، وتطبيع الوضع، وخلال توافر ذلك، يمكننا مواصلة المناقشات حول كيفية المضي قدما في عملية الانضمام." كاتي بيري نائب في البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي
"من المفيد أيضا أن نذكر بالقانون. إن قضاة التحقيق هم الأشخاص الوحيدون الذين يمكنهم إصدار أمر اعتقال لكن من واجبهم أن يحرصوا أيضا على أن يسهروا على حماية الحقوق الشخصية للمواطنين ومن بين الحقوق الأساسية،الحياة الشخصية." فيليب فان لينتوت الرئيس المشارك لرابطة قضاة التحقيق -بلجيكا
"سنناقش التهديدات المتعلقة بسيادة القانون في رومانيا في الجلسة العامة القادمة في بداية فبراير في ستراسبورغ، لذلك هناك حالة خطر داهمة تطال جميع مؤسسات الاتحاد، ونحن جميعا ندرك أن 100 ألف شخص ممن نزلوا إلى الشوارع يوم السبت الماضي يعني ان الحكومة تتصرف ضد إرادة شعبها"." سيغفريد موريسان نائب في البرلمان الأوروبي
"أعتقد أن 2019 سنة حاسمة بشان توجه العلاقات ما بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. الحكومة التركية ينبغي أن تغتم حصولها على فرصة تدوم سنة كاملة، لإثبات تحسين الوضع داخليا، واستعادة سيادة القانون في البلاد، وتطبيع الوضع، وخلال توافر ذلك، يمكننا مواصلة المناقشات حول كيفية المضي قدما في عملية الانضمام." كاتي بيري نائب في البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي
"من المفيد أيضا أن نذكر بالقانون. إن قضاة التحقيق هم الأشخاص الوحيدون الذين يمكنهم إصدار أمر اعتقال لكن من واجبهم أن يحرصوا أيضا على أن يسهروا على حماية الحقوق الشخصية للمواطنين ومن بين الحقوق الأساسية،الحياة الشخصية." فيليب فان لينتوت الرئيس المشارك لرابطة قضاة التحقيق -بلجيكا
أردوغان يهدد بتوسيع عملية عفرين لتطال مدنا أخرى في الشمال السوري