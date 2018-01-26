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أردوغان يهدد بتوسيع عملية عفرين لتطال مدنا أخرى في الشمال السوري

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أردوغان يهدد بتوسيع عملية عفرين لتطال مدنا أخرى في الشمال السوري

أردوغان يهدد بتوسيع عملية عفرين لتطال مدنا أخرى في الشمال السوري
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في تسارع مطرد للأحداث، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتوسيع عملية الجيش التركي في عفرين إلى مدن اخرى شمال سوريا

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