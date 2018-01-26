شاهد كيف سيكون زي ترامب خلال كرنفال نيس القادم؟

لطالما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب موضوعا مفضلا لرسامي الكاريكاتور. بيد أن الأمر من شانه أن يتحقق في الكرنفال الذي سيقام بمدينة نيس جنوب فرنسا، في شباط/فبراير المقبل.

ويجذب كرنفال نيس أكثر من مليون زائر من كل سنة. ويقدم مجموعة مختارة من القوارب وغيرها من التماثيل التي تم إنشاؤها من قبل الفنانين التقليديين.

وموضوع هذا العام هو "ملك الفضاء"، مع عروض مستوحاة من حكايات خيالية، كتلك التي كتبها كاتب الخيال العلمي الشهير جول فيرن، وكذلك من الأحداث الواقعية الحديثة، التي طغت على الأخبار، مثل مهمة العلم والتعليم في الفضاء، بقيادة رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيت.

وستضم إحدى عوامات هذا العام الشخصيات التى تهيمن على الأخبار العالمية، على وجه الخصوص، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظرائه، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، بالإضافة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي.

وتم تصميم زي ترامب على هيئة غوريلا. وقال الفنان الفرنسي، سيدريك بيغناتارو، إنه يهدف إلى الخلط بين الصورة التي تشكل بها الصحافة الرئيس الأمريكي مع تقاليد تصميمات الكرنفال.

وستكون هناك أيضا رموز تنتمي لكل بلدان المسؤولين السابق ذكرهم، كساعة برج بيغ بن في لندن وتمثال الحرية.

وفي العام السابق، كان دونالد ترامب حاضرا في كرنفال نيس، وتم انتقاده لكونه وقحا وقاس. ويعتبر كرنفال نيس، الذي يظهر في أدب القرن الثالث عشر، واحدا من احتفالات الكرنفال الأصلية.