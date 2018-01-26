أنت مهتم بالدراسة في فرنسا.. إليك إجراءات التسجيل

المزيد من الطلبة من دول العالم العربي يهتمون بالدراسة في الجامعات الأوروبية والفرنسية بعد حصولهم على شهادة البكالوريا وهذا نتيجة المعارف والخبرات التي يوفرها التعليم العالي في أوروبا.

ومع مرور السنين، اختلفت إجراءات التسجيل في الجامعات الأوروبية والفرنسية بسبب تداخل الهجرة الاقتصادية والهجرة الفكرية وتغير السياسات المنتهجة في هذا المجال.

استقبلت فرنسا، مع انطلاق العام الدراسي 2015-2016، حوالي 310 آلاف طالب أجنبي من بين 4.3 ملايين طالب يشاركون في عمليات التنقّل الدولي في العالم.

تحتل فرنسا المرتبة الرابعة من بين البلدان الأكثر استقبالًا للطلاب المشاركين في عمليات التنقّل الدولي وتتصدر قائمة البلدان غير الناطقة باللغة الإنجليزية الأكثر استقبالًا للطلاب الأجانب.

يفضل أغلب الطلبة الأجانب الجامعات الباريسية كالسوربون.

كيف يتم التسجيل في الجامعات الفرنسية؟

على الطلاب الأجانب الحائزين على شهادة أجنبية لختام المرحلة الثانوية، والراغبين في التسجيل في المرحلة الجامعية الأولى في فرنسا، تقديم طلب قبول مسبق.

يُقدم هذا الطلب في دوائر التعاون والعمل الثقافي القائمة في سفارات فرنسا في الخارج أو في مواقع وكالة كامبوس فرانس Campus France عبر إجراء "المراكز الخاصة بالدراسة في فرنسا" في البلدان التي يوجد فيها هذا الإجراء.

قاعة المحاضرات بجامعة السوربون Sorbonne/Facebook

يخص هذا الإجراء الطلاب الراغبين في التسجيل في السنة الجامعية الأولى أو الثانية.

يتعين على الطلاب الراغبين في التسجيل في مرحلة جامعية أعلى الاتصال مباشرة بالجامعة المعنية، أو القيام بإجراء "المراكز الخاصة بالدراسة في فرنسا" في حال وجود هذا الإجراء في بلد إقامتهم.

يجب على الطالب أن يقوم بتحضير مشروع دارسي وهذا عن طريق زيارة مواقع "حرم الجامعة الفرنسية، Campus France" للحصول على معلومات حول الاختصاصات.

أين تتوفر هذه المعلومات؟

أغلب الجامعات الفرنسية زودت المواقع ببياناتها الخاصة من حيث الاختصاصات وكيفية التسجيل. كما تم تخصيص موقعا خاصا بأغلب بلدان العالم العربي بحسب نظام التعليم الذي يعتمد فيه. وبالتنسيق مع مختلف السفارات الفرنسية، تم انشاء مصالح خاصة تابعة للحرم الجامعي الفرنسي في بعض الدول الأخرى كالعراق.

بض الأمثلة:

المغرب: http://www.maroc.campusfrance.org

الجزائر: http://www.algerie.campusfrance.org

تونس: http://www.tunisie.campusfrance.org

لبنان: http://www.liban.campusfrance.org

مالي:

سوريا: http://www.syrie.campusfrance.org

مصر:

العراق: https://www.campusfrance.org/fr/espaces/irak-bagdad

المملكة العربية السعودية: http://www.arabiesaoudite.campusfrance.org

الإمارات العربية المتحدة: http://temp.moyen-orient.campusfrance.org/fr/page/emirats-arabes-unis

قطر: http://www.qatar.campusfrance.org

على الطالب الجديد ان يسجل نفسه في الموقع عن طريق تقديم كل المعلومات الخاصة به وبمراحل دراسته مع احترام الآجال المحددة للتسجيلات.

1/ المعلومات الشخصية

2/ الدراسة والشهادات

3/المهارات اللغوية مع ضرورة تقديم شهادة اتقان اللغة الفرنسية TCF.

4/ اختبار الاختصاصات

5/ دفع مستحقات التسجيل التي تبلغ مثلا في المغرب 1900 درهم وفي الجزائر 8000 دينار وفي تونس 120 دينار و425 جنيه لمصر و50 ألف فرنك مالي.

حفل شهادات الدكتواه بجامعة السوربون Sorbonne/Facebook

أما الاشتراك السنوي للجامعات العمومية فيختلف من شهادة على أخرى.

وحددت الرسوم الدراسية السنوية للعام الدراسي 2017-2018 على النحو التالي:

184 يورو للطلاب الليسانس.

256 يورو لطلاب الماجستير.

391 يورو لطلبة الدكتوراه.

610 يورو لطلبة الهندسة.

يمكن ان تضاف إلى هذه المبالغ رسوما إضافية لخدمات محددة، أما تكلفة التسجيل في المؤسسات الخاصة، وخاصة كليات إدارة الأعمال، أعلى بكثير وتتراوح عادة ما بين 000 3 إلى 000 10 يورو في السنة.

علما ان فرنسا تدفع الدولة معظم تكاليف الدراسة إلى غاية 000 10 يورو لكل طالب في السنة.

جامعة السوربون/ باريس Sorbonne Facebook

المرحلة الثانية في حالة القبول

بعد الإجراءات الإدارية التي يقوم بها الحرم الجامعي كالتحقق من صحة الوثائق والبيانات وملائمة المشروع الدراسي يتم استدعاء الطالب في حالة قبول طلبه لإجراء مقابلة في الحرم.

يقوم الطالب بضبط موعد عن طريق حسابه في موقع الحرم.

بعد المقابلة، ينتظر الطالب تلقي رد الجامعات التي قدم لها قبل ان تثبيت التسجيل والتوجه إلى القنصلية لإيداع طلب تأشيرة الإقامة الطويلة للدراسة.

إيداع طلب تأشيرة الدراسة

بالنسبة لعدة دول وجنسيات محددة يتم التقديم عن طريق وكالة "الحرم الجامعي"، الجهة الرسمية التي تُدير برامج التعليم العالي بالبلاد وما يتعلق بقبول وتنقلات الطلاب. هذه الدول موجودة في هذه القائمة.

بالنسبة للجنسيات والدول خارج القائمة السابقة يتقدم الطلاب للحصول على تأشيرة فرنسا وقبول الجامعة بصورة منفصلة، بمعنى أن على الطالب أولاً تقديم طلب الالتحاق بأحد الجامعات وفي حال حصوله على الموافقة من الجامعة وقبوله بصورة رسمية في أحد البرامج الدراسية يُسْمح له عندها فقط بالتقديم لطلب الحصول على تأشيرة دخول للبلد، ولن تحصل على تأشيرة أي كان نوعها ما لم يكن معك ما يُثبت قبولك في أحد المراكز التعليمية في فرنسا.

تأشيرة الإقامة الطويلة تُمنح هذه التأشيرة للطلاب الأجانب الراغبين في متابعة الدراسة في مؤسسة تعليم عال عامة أو خاصة لمدة تتجاوز ستة أشهر. وتتيح لحاملها طلب بطاقة إقامة، خلال الشهرين التاليين لدخوله التراب الفرنسي، لمدة سنة قابلة للتجديد، تصدرها محافظة المدينة حيث يسكن.

عند طلب التأشيرة يقوم المتقدم بالتواصل مع السفارة الفرنسية في بلده وتقديم الوثائق التالية:

قرار القبول الرسمي في برنامج دراسي مُحدد لأحد الجامعات في فرنسا، ويجب أن يحتوي على كافة المعلومات الشخصية وكافة التفاصيل عن البرنامج الدراسي وتاريخ ومدة البرنامج.

ما يُثبت وجود تمويل كافي يُغطّي المعيشة في فرنسا عن طريق ايصال كشف حساب بنكي أو بريدي من كفيل أو اشعار تمويل عن طريق قرض أو منحة.

يجب توفير مبلغ 615 يورو في الشهر.

بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة عادة في ملفات طلب تأشيرة.

ما يجب عليك فعله عند الوصول إلى فرنسا

عند الوصول إلى فرنسا بتأشيرة طويلة الإقامة يتوجب عليك إرسال الاستمارة الرسمية التي استلمتَها مُسبقاً مع أوراق التأشيرة إلى مكتب الهجرة في باريس، يمكنك إرساله كطرد بريدي أو إيداعه شخصياً إذا كنت في باريس.

الطلب يرفق بصور من جواز السفر في نفس الطرد تتضمّن الصفحات التي بها هويتك وختم الدخول للبلاد.

بعد أن يستلم مكتب الهجرة هذه المستندات يقوم بإرسال ايصال يُمثِّل تأكيد مع تعليمات لخطوات إضافية إذا دعت الحاجة، كتعليمات بالحصول على كشف طبي مثلاً إذا لم تقم بهذه الخطوة مُسبقاً.

تقوم الجامعات والمعاهد التعليمية في الغالب بمساعدتك في هذه الإجراءات، وفي بعض الحالات توجد اتفاقيات تعاونية بين مكتب الهجرة والجامعات تسمح لك بالقيام بالإجراءات من داخل الجامعة بدلاً عن السلطات الرسمية.

رخصة العمل أثناء الدراسة

بتصريح إقامة ساري الصلاحيّة يكون الطالب مؤهّلاً للحصول على عمل بدوام جزئي 964 ساعة سنوياً، وهذا يُعادل 60 بالمئة من ساعات الدوام الكلّي. تختلف الساعات السنوية للعمل حسب تاريخ البداية والنهائية، فبين سبتمبر/أيلول ويونيو/حزيران تصل ساعات العمل إلى 670 ساعة، وتصل إلى 300 ساعة في الفترة بين يوليو/تموز وأغسطس/ أب.

المرجع : المادة 36 من المرسوم رقم 2011-1049 المؤرخ في 6 أيلول/سبتمبر 2011 المعدِّلة للمادة 14 من المرسوم رقم 99-352 المؤرخ في 5 أيار/مايو 1999