سلطات كوت ديفوار تحبط محاولة تهريب ستمائة كيلوغرام من العاج

أكثر من ستمائة كيلوغرام من العاج وستمائة كيلوغرام من حراشف حيوان "آكل النمل الحرشفي"، تم ضبطهم من قبل سلطات ساحل العاج صباح الخميس.
وأحبطت السلطات محاولة تهريبهم، كما تمكنت السلطات من إلقاء القبض على سبعة أشخاص بتهمة الصيد غير الشرعي للفيلة بوجه خاص وللحيوانات بشكل عام.
وصرح رئيس وحدة مكافحة التهريب في ساحل العاج، بونافنتير أدومو: "تم ضبط ستمائة كيلوغرام من عاج الأفيال قبيل تهريبها إلى فيتنام، كما تم ضبط ستمائة كيلوغرام من أصداف آكل النمل الحرشفي قبيل خروجا من ساحل العاج باتجاه بعض البلدان الآسيوية. إذن نحن أمام شبكة عملاقة من المهربين الذي يؤثرون على اقتصاد بلادنا".
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وتصل قيمة العاج الذي كان من المفترض تهريبه إلى 450 ألف دولار، بينما تبلغ قيمة الأصداف 350 ألف دولار، أي ما يقارب المليون دولار.
ويعتبر حيوان "آكل النمل الحرشفي" من الثدييات وينتشر في غابات ساحل العاج وبعض البلدان الأفريقية.
وتحظر اتفاقية الأمم المتحدة الاتجار في الحيوانات، ولكن حيوان آكل النمل الحرشفي يحظى بشعبية كبيرة في بعض البلدان الآسيوية، كما تستخدم حراشفه في إعداد العديد من الأدوية.