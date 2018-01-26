هل حقا يتقن زعيم اليمين الفرنسي لوران فوكييه اللغة العربية؟

يعرف العربية أم لا يعرف العربية؟

لطالما ردد زعيم حزب "الجمهوريون" اليميني في فرنسا #روان_فوكييه المنتخب مؤخرا على رأس الحزب عبارة "أنا أتحدث العربية".

ولم تكد تمر مناسبة يحتك فيها زعيم اليمين ورئيس منطقة رون ألب أوفارن مع المهاجرين واللاجئين والمسلمين إلا وأعاد التأكيد على أنه يتكلم اللغة العربية.

الجميع علم بهذه "الميزة" التي يمتلكها من يقود حزب "#الجمهوريون" نحو التطرف. لوران فوكييه الذي حل الثلاثاء ضيفا على القناة العمومية الفرنسية الثانية، خضع في نهاية برنامج "#البرنامج_السياسي" لاختبار في اللغة العربية.

الصحفية الفرنسية ذات الأصول اللبنانية #ليا_سلامي اقترحت على لوران فوكييه الحديث بالعربية لتأكيد ما كان يردده دائما.

"أهلا وسهلا "، الجملة الأولى التي نطق بها فوكييه ولكن بلهجة فرنسية تصعب الفهم، وسرعان ما دخل فوكييه في نقاش ساخن مع الصحفية حول معنى هذه العبارة ليستقر الاثنان على معنى واحد صحيح.

"درست الفصحى في مدينة القاهرة"، هي الكلمة الثانية التي نطق بها زعيم اليمين الفرنسي، غير انه هذه العبارة لم تقنع الصحفية التي تتحدث هي الأخرى العربية وأشارت على أنه يردد هذه العبارة دائما.

"اشتغلت في السفارة الفرنسية"، العبارة الثالثة التي نطقها لوران فوكييه قبل ان يتوجه إلى الصحفية بقوله، هل لديك استجوابات أخرى.

للإشارة قضى لوران فوكييه عدة أشهر في مصر حيث كان يعمل فور تخرجه من معهد الإدارة بباريس بسفارة فرنسا بالقاهرة. وهذا ما جعله يتحدث العربية كما قال.فهل يدل النطق بثلاث عبارات بلكنة غير مفهومة على إتقان لغة الضاد؟

فرنسا لا يمكنها الاستمرار في استقبال المزيد من المهاجرين

وفي معرض حديثه عبر لوران فوكييه عن رغبته في إعادة النظر في سياسة الهجرة في فرنسا. وقال فوكييه ان "فرنسا لديها هجرة مرتفعة" مشيرا ان إمكانيات فرنسا لاستقبال المهاجرين قد نفذت".

وحرص زعيم اليمين الفرنسي على التأكيد أنه سيسعى إلى تحديد الهجرة على فرنسا من خلال اقتراح سياسة جديدة من دون ترك هذا الملف بين يدي اليمين المتطرف.