شاهد .. ملكة جمال الكون تتراقص على موسيقى موطنها

بالهتاف والترحاب تم استقبال ملكة جمال الكون 2018، ديمي ليه نيل بيترز لدوى عودتها إلى مسقط رأسها، جنوب أفريقيا، لأول مرة منذ فوزها باللقب.
ديمي ليه البالغة من العمر 22 عاما، توّجت نوفمبر/ شباط من العام المنصرم ملكة جمال الكون. وقررت الشابة الجميلة الذهاب في رحلة قصيرة إلى مدينة سويتو الواقعة في جنوب أفريقيا برفقة أعضاء لمنظمات غير حكومية تعمل لنصرة النساء المضطهدات في العالم.
المنظمات تعلم النساء كيفية الدفاع عن النفس، في مبادرة خاصة أُطلق عليها "غير قابلة للكسر". التدريبات تهدف إلى تعليم كيفية التعامل مع المواقف الصعبة وخصوصا التحرش الجنسي.
ملكة جمال الكون تروي قصة اختطافها
وقصت نيل بيترز على النساء المتابعات للحدث قصة شغفها بالدفاع عن النفس، وروت تفاصيل قصة اختطافها واحتجزها تحت تهديد السلاح بعد شهر من فوزها بلقب ملكة جمال جنوب افريقيا.
الحادثة وقعت في جنوب أفريقيا، حيث يوجد أعلى معدلات الجريمة في العالم، بالإضافة إلى حوادث اغتصاب النساء والأطفال المرتفعة.
وروت إحدى الحاضرات قصة إصابتها بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، بعد أن قرر زوجها نقل المرض عمدا إليها وعلمت السيدة فيما بعد أنه لديه علاقات متعددة مع نساء أخريات وحين حاولت الإبلاغ عنه، قام بضربها وكاد أن يقتلها.