ما هي أفضل بلد للعيش في العالم للعام 2018؟

أجمع المحللون الاقتصاديون المشاركون في منتدى الاقتصاد العالمي أن النرويج أفضل بلد في العالم للعيش. يأتي هذا التصريح بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي المثير للجدل الذي جاء فيه أن بلاده ترحب بالمهاجرين النرويجيين وأنه لا يريد المزيد من المهاجرين القادمين من "البؤر القذرة" على حد وصفه.

وكان إعلان البلد الأفضل للعيش في العالم يعتمد فيما سبق على الناتج المحلي الإجمالي للبلد، ولكن سرعان ما أدرك المحللون أن الحياة الكريمة في بلد ما لا تعتمد فقط على ميزانية البلد بل على قوانينه العادلة للمهاجرين الأجانب. وبناء عليه، أقر أقطاب الاقتصاد في العالم أن الناتج المحلي يعتبر مقياسا ضيقا ومضطربا، والأهم هو كيفية استفادة المواطنين من هذا الناتج.

النمو الاقتصادي لا يعالج الاحباط الاجتماعي

وفى الوثائق التي وزعت في دافوس حذر قادة المنتدى رجال الأعمال والساسة الأوروبيين من الانخداع بفكرة أن النمو الاقتصادي للبلد لا يمثل أبدا العلاج الشافي للإحباط الاجتماعي واحترام ذكاء أجيال الشباب التي يمكنها أن تهز سياسات الدول.

نصيب المواطن من الناتج المحلي

وتتشكل الركائز المهمة للتنمية في المجتمعات الأوروبية في بعض العناصر وأهمها هي نصيب الفرد من هذا الناتج الاجمالي، من إجاد فرص عمل، وتوفير الرعاية الصحية، فرض حد أدنى للأجور.

النرويج .. الاقتصاد الأكثر شمولا في العالم

ويعتقد المنتدى الاقتصادي العالمي أن النرويج تمثل النموذج الأمثل للاقتصاد المتقدم الأكثر شمولا في العالم. وهي تحتل المرتبة الثانية بالنسبة للمساواة في الأجور بين الأجيال. كما تهيمن النرويج على الصناعات الأوروبية الصغيرة.