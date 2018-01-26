شاهد .. شرطي أمريكي يطرد فتاة من مترو الأنفاق بسبب وضع قدمها على مقعد أمامها

فتحت شرطة لوس أنجلوس تحقيقا حول طرد شابة تبلغ من العمر 18 عاما من المترو بسبب وضع أقدامها على مقعد فارغ كان أمامها.
شهود العيان قاموا بتسجيل الحادث مستخدمين هواتفهم الجوالة، ثم تم نشر المقطع، الذي حقق نسبة مشاهدة تصل إلى مليون مشاهد بعيد ساعات من وقوع الحادثة، على صفحات التواصل الاجتماعي.
وقام أحد شهود العيان ويدعى بروك بريان بالاعتراض على الطريقة العنيفة الذي استخدمها الشرطي لطرد الفتاة من عربة مترو الأنفاق.
كما بصقت سيدة على وجه الشرطي وسرعان ما تم اعتقالها.
وقال مايك لوبيز مدير شرطة لوس أنجلوس إن "بيثانى ريني نافا" التي تقطن شمال هوليوود كانت على متن القطار، حين تحدث بصوت مرتفع مما دفع الشرطي إلى اعتقالها.
وأظهر الفيديو شهود العيان وهم يرددون مرارا وتكرارا أن الفتاة لم تقم بأي عمل غير قانوني، وأنها فقط وضعت قدمها على مقعد فارغ. أرغم الشرطي الفتاة على الخروج من قطار مترو الأنفاق وانصاعت الفتاة للأوامر ونزلت في محطة ويستليك/ ماك آرثر بارك.
الشرطي الأمريكي يسحب الفتاة إلى خارج عربة القطار
وأظهر الفيديو الشرطي وهو يقوم بسحب الفتاة خارج عربة القطار، وهي يصرخ تطلب منه فقط أن يتركها تأخذ أغراضها وجوالها وحقيبة يدها. ثم قام الشرطي بدفع الفتاة تجاه حائط وقام باعتقالها.