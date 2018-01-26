الفيضانات غزيرة بنهر السين

واصل منسوب نهر السين في العاصمة الفرنسية باريس ارتفاعه اليوم الجمعة (26 يناير/كانون الثاني)، ما أدى إلى إغلاق محطات القطار وتوقف التجارة بالحي المجاور للنهر.

وقد غمرت المياه أحياء باريس. ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع مستوى ماء نهر السين عبر عطلة نهاية الأسبوع القادمة، حتى يصل إلى مستوى 6 أمتار.

ودفع ذلك المسؤولون إلى أخذ الإجراءات اللازمة، منها إغلاق جزء من متحف اللوفر وأُغلقت ست محطات للقطارات تقع بالقرب من النهر ومنها محطة سان ميشيل بالحي اللاتيني الذي يجتذب الكثير من السياح ومنع التنقل على الأنهار.

وتم توجيه النصح إلى السياح والسكان المحليين بالابتعاد عن ضفاف النهر خشية الغرق بفعل دوامات المياه، ورست مراكب على جانبي النهر وبدت كما لو كانت عالقة وسط نهر أكثر اتساعا. وقالت عمدة العاصمة آن هيدالغو، إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لمحاولة خفض مستوى المياه.

وأضافت أن هذه الفيضانات علامة على أن باريس مضطرة للتكيف مع تغير المناخ.