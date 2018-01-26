"أفضل الدول" 2018.. سويسرا الأولى و11 بلدا عربيا في القائمة

كشف تقرير مختص بتصنيف "أفضل الدول" في العالم، الثلاثاء، عن الترتيب العام لسنة 2018، فجاءت سويسرا على رأس قائمة ضمت 80 دولة، من بينها عدة دول عربية.

التقرير الذي نشره موقع "يو إس نيوز" المتخصص، اعتمد عدة معايير، منها: التجربة المثيرة (المغامرة)، المواطنة، التأثير الثقافي، ريادة الأعمال، التراث، التأثير، الانفتاح على الأعمال، القوة، جودة الحياة.

اقرأ أيضا:

تعرف على أقوى جوازات السفر في العالم

عالميا، جاءت الدول العشر الأوائل على الشكل التالي: سويسرا، كندا، ألمانيا، المملكة المتحدة، اليابان، السويد، أستراليا، الولايات المتحدة، فرنسا، وهولندا.

بالنسبة للدول العربية، جاءت الإمارات أولا (23 عالميا)، تلتها قطر، على رغم الحصار المفروض عليها، (35 عالميا)، فالسعودية (37 عالميا)، ثم مصر (42 عالميا)، والمملكة المغربية في المركز الخامس عربيا (47 عالميا).

كما تضمنت القائمة، عربيا، كلا من البحرين (61)، تونس (65) والأردن (68) وسلطنة عُمان (73) ولبنان (75)، وصولا إلى الجزائر، الأخيرة عالميا وعربيا.

بالمقابل، استبعد التصنيف عدة دول، مثل سوريا والسودان وليبيا، بسبب الأوضاع التي تعيشها في الوقت الحالي.