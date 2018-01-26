روسيا تتخلص من آلاف الكلاب مع اقتراب كأس العالم

اتخذت المدن الإحدى عشرة التي ستقام فيها مباريات كأس العالم لكرة القدم الصيف المقبل إجراءات للقضاء على آلاف الكلاب الضالة التي تملأ شوارع روسيا.

ومنذ عدة أشهر، ازداد عدد المواد الفيلمية التي تظهر مداهمات وقتل الكلاب الضالة في روسيا، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحكم انه لم يتبقى سوى خمسة أشهر من الحدث الرياضي العالمي الاشهر، اتخذت البلاد تدابير للقضاء على الحيوانات الضالة التي يمكن أن تفسد الحدث وتشوه سمعة روسيا.

والمشكلة جد كبيرة، ففي المدن الروسية الأحد عشر التي ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم لسنة 2018، هناك حوالي مليوني كلب تجوب الشوارع.

وفي عام 2009، أظهرت الإحصاءات وجود 30 ألف كلب أن في موسكو وحدها.

ولا يوجد في العاصمة قانون لحماية الكلاب، ما يشجع على سوء معاملة هذه الحيوانات وهجرها.

"جمعية إفريقية لحماية الحيوانات: قتل الكلاب الضالة في روسيا فقط من أجل كأس العالم لكرة القدم 2018 هناك أمر مثير للقلق. إننا نحث الحكومة الروسية على اتخاذ التدابير اللازمة لتلقيح الكلاب وتعزيز مسؤولية أصحاب الحيوانات الأليفة".

ووفقا لمقابلة أجرتها إيكاترينا دميتريفا، رئيسة مؤسسة رعاية الحيوانات، مع مجلة "كوريه إنترناشونال"، تم توزيع نحو 1.4 مليون يورو على المدن التي ستستضيف الحدث، للتخلص من هذه الحيوانات المزعجة.

إلا أن ما تم إعلانه رسميا هو أنه سيتم نقل الكلاب إلى ملاجئ خلال كأس العالم، كما طلبت الحكومة في 11 يناير/كانون الثاني.

وإيكاترينا دمتريفا تؤكد أن المال تم توزيعه لدفع أجرة قاتلي الكلاب ولشراء السم.