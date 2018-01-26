بالصور: روس يسبحون في درجة حرارة -38 بسيبيريا

يتباهى العديد من المواطنين الروس بقدرتهم على السباحة ببحيرات وأنهار متجمدة خلال فصل الشتاء الروسي قارس البرودة.
وقام عدد منهم بتأسيس ناد للسباحة في الثلوج وأسموه "نادي الكريوفيل للسباحة الشتوية" تشبهاً ببعض الكائنات التي تستطيع النجاة والعيش بدرجات حرارة منخفضة.
ويجتمع أعضاء النادي في شتاء كل عام بمدينة كراسنويارسك بإقليم سيبيريا حيث يسبحون في نهر الينيسي الذي تقترب درجة حرارته من 40 تحت الصفر.
ويقول ميخائيل شاسكو، أحد أعضاء النادي، إن لحظة الانغمار بالثلوج هي لحظة شعور بفرحة عارمة بالنسبة له.
ويضيف صاحب السبعين عاماً: "زوجتي تقول إنني مجنون، ولكن كم الطاقة التي أشعر بها بعد السباحة في الثلوج تجعل جسدي في حالة استرخاء تام".