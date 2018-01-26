متحف غوغنهايم يرفض إعارة ترامب لوحة لفان غوخ ويقترح عليه مرحاضا ذهبيا

رفض #متحف_غوغنهايم بنيويورك إعارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوحة "المناظر الطبيعية تحت الثلج" لفان غوخ لتزيين الجناح الخاص الذي يقيم به ترامب وميلانيا في #البيت_الأبيض واقترح عليهما مرحاضا ذهبيا من تصميم الفنان موريزو كاتلان.

The Guggenheim Musuem

وورد في الرسالة الإلكترونية التي كتبها رئيسة المتحف، #نانسي _بكتور في إيميل للرد على طلب البيت الأبيض "المتحف لا يمكنه الموافقة على طلب تسليم لوحة لفان غوخ إلى الغرفة الخاصة للرئيس ترامب وزوجته ميلانيا".

وأضافت ذات المسؤولة بأسلوب صارم " لكن بدلا من لوحة فان غوخ، لدينا قطعة متاحة وهي مصنوعة من الذهب الخالص 19 قيراط وتعمل بشكل كلي، وهو مرحاض من الذهب الصلب يحمل اسم أمريكا من تصميم الفنان #موريزو_كاتلان.

هذا المرحاض الذهبي عرضه متحف غوغنهايم لمدة عام بداية من سبتمبر/أيلول 2016.

ويضم المرحاض قاعدة وخرطوم مياه، وكان المتحف الواقع قبالة حديقة سنترال بارك الشهيرة قد عرض الحمام بشكل عام وسمح للمواطنين باستخدامه لقضاء حوائجهم، وبحسب بيانات المتحف فإن 100 آلف شخص على الأقل قضوا حاجتهم في هذا المرحاض.

وسعى الفنان الذي صمم هذه القطعة النادرة إلى إهداء المرحاض الذهبي للبيت البيت في إطار قرض على المدى الطويل.

ونبهت مدير الفنية للمتحف في رسالتها إلى البيت الأبيض إلى أن المرحاض له قيمة كبيرة وأشارت لهشاشته مضيفة ان إدارة المتحف مستعدة لإرفاق القطعة بتعليمات التركيب والصيانة.

وعرفت المديرة الفنية لمتحف غوغنهايم نانسي سبكتور لمعارضتها لانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وسبق وان انتقدته بقوة بوصفها الولاية الرئاسية لترامب بولاية "الفضائح والحد من الحريات الفردية".

للإشارة، طلبات استعارة القطع الفنية من طرف البيت الأبيض الأمريكي تقليد يعود لعدة سنوات، حيث سبق وأن استعارت إدارة الرئيس السابق #بارك_أوباما عدة لوحات لمارك روتكو وإدوارد هوبر.