أشياء لا يتوقع المرء أن يجدها في دافوس

جوارب رئيس الوزراء الكندي، جوستين ترودو، التي نراها في الصورة أعلاه، ليست الشيء الوحيد الذي لم نكن نتوقع أن نجده في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

عدة أشياء تبدو غريبة وفي الكثير من الأحيان مضحكة ظهر بها الحاضرون.

حذاء رئيسة الوزراء تيريزا ماي

ظهرت تيريزا ماي بحذاء مصنوع بقماش يشبه جلد الفهد وسروال أزرق.

REUTERS/Denis Balibouse

تيريزا ماي اتهمت بالتكبر على مدراء دوليين وفضلت عليهم أكلة "الفوندو" السويسرية اللذيذة

الجليد والجليد في كل مكان

في دافوس يجب ان تبقي العيون مفتوحة أثناء السير في الشارع، فأصحاب الثروة والسياسيون يفضلون السير على الأرصفة لانعدام حركة المرور في الشوارع.

الوفد الهندي دروس اليوغا على المسارات.

وفد الهند ودرس اليوغا

وصل ممثل الهند رفقة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وقدم عرضا لدروس اليوغا على المنحدرات المجمدة.

ووصف مسؤول في وزارة الخارجية، مبادرة الوفد الهندي بالرفيعة لأنها وبرغم برودة الطقس إلا ان إرادة الوفد لتعزيز التقاليد الهندية في الخارج كانت قوية.

الاستيقاظ باكرا

كما شرحته مراسلتنا ساشا فاكولينا، يجب أن نستعد في الصباح الباكر. بعض الدول والشركات تنظم لقاءات الفطور العملية عند الساعة 7.

#ساشا_فاكولينا التقت وزير المالية البريطاني هاموند في وقت باكر.

تيمبرلاند الأوكراني

لا يتم تقديم وجبات الطعام في الفنادق ولكن أيضا في أماكن أخرى: معظم المحلات التجارية في بروميناد تم تأجيرها.

على سبيل المثال، اختار "البيت الأوكراني"، لأول مرة في دافوس، تيمبرلاند كمقر لها. ومن المفارقات أن المكتب الروسي موجود على الجانب الآخر من الشارع.

صورة غريبة على نافذة

ليس من السهل التعرف على الاوروبيين ومن الصعب تحديد مكانهم في دافوس، هم يفضلون البقاء بعيدا عن الانظار أما السياسيون الامريكيون فهم يتنقلون في مجموعات كبيرة محاطة بالحراس الشخصيين.

Twitter, Sasha Vakulina

من الصعب تناول الطعام

هناك الكثير والكثير من الناس في دافوس ما يجعل العثور على مكان لتناول الطعام أو تناول مشروب بالقرب من مركز المؤتمرات مهمة شبه مستحيلة.

مراسلتنا التقت مؤسس اوبر، ترافيس كالانيك التي تقدر وكالة فوربس قيمة ثروته 4.8 مليار دولار، تناول مجرد همبرغر.

تم التنبؤ بالطائرات المروحية التي تحرس موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولم تنجح بشكل جيد في مهمتها بسبب الثلوج وخطر الانهيارات الثلجية.