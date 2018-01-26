ترامب: أنفقنا 7 تريليون دولار في الشرق الأوسط

في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يجرى بدافوس في سويسرا حاليا، أجرى الجمعة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقابلة، مع القناة الأمريكية "سي.إن.بي.سي"، وقابله جو كيرنين، عن مجموعة من المواضيع، من أبرزها، تخفيضات الضرائب وقوة الدولار والجدار مع المكسيك والهجرة وإعادة التفاوض حول الصفقات التجارية متعددة الأطراف.
وخلال الحوار، أشار الصحفي إلى موقف نظراء الرئيس ترامب حول العولمة، لا سيما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي صرح أنه لا يظن أن العولمة حل للمشكلات.
وقال دونالد ترامب قائلا: "نحن نحب العولمة ونحييها، ولكننا نحب أيضا بلدنا. إنه واجب علينا أن نحرص على وطننا".
ولفت الصحفي كيرنين انتباه الرئيس الأمريكي مفيدا أن العولمة ليست أمراً "حصريا"، أي أنه يمكن في نفس الوقت الحرص على الوطن وعلى العالم.
وأجاب ترامب قائلا: "لدى أمريكا الآن نقطة ضعف. فمنذ حوالي شهر، أنفقنا حتى الآن7 تريليون دولار في الشرق الأوسط. 7 تريليون دولار.
هذه إعاقة كبيرة للغاية".
وأضاف: "ولا زلنا هاك. إنني قضيت على تنظيم "الدولة الإسلامية". وذلك عمل جيد. ولكن الأمر محزن أننا صرفنا سبعة تريليون دولار هناك".