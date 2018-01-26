الملياردير الأمريكي جورج سوروس: فيسبوك وغوغل يهددان الديمقراطية وأيامهما أصبحت معدودة

قال الملياردير الأمريكي جورج سوروس إن أيام فيبسوك وغوغل أصبحت معدودة في ظل سعي منصتي المعلومات للتضحية من أجل دخول أسواق غير ديمقراطية كالصين.
وقال سوروس الهنغاري الأصل خلال ندوة بقمة دافوس الاقتصادية بالعاصمة السويسرية جينيف: "قد يؤدي هذا إلى خلق تحالف سينتج عنه شبكة من التحكم الشمولي (بالمعلومات)".
وشدد سوروس على أن القدرة على تشكيل آراء الشعوب أصبحت متركزة بشكل كبير في أيدي عدد قليل من الشركات كفيسبوك وغوغل، مما يساعد على انحراف المسارات الديمقراطية في بقاع مختلفة من العالم.
وأضاف: "أنه أمر شائن خاصة في ظل تأثير شركات التواصل الاجتماعي على كيفية تفكير الناس وتصرفاتهم دون أن يكون الناس على بيِنة من ذلك، وهذا له عواقب وخيمة بعيدة المدى على سير الديمقراطية ولاسيما على نزاهة الانتخابات".
وطبقاً لسوروس، تمثل شركات المعلومات والتواصل الاجتماعي تهديداَ لحرية تداول المعلومات مما يجعلها تقع تحت طائلة القانون الذي يجب أن يحمي المجتمعات من تلك الشركات.
وينضم سوروس لعدد من كبار رجال الأعمال الذين هاجموا مواقع التواصل خلال الفترة الأخيرة كرائد الاعمال الأمريكي مارك بينيوف والمستثمر الأمريكي روجر مكنامي.