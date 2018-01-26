موظف يسلم مفاتيح سيارة فيراري ب 300 ألف دولار للشخص الخطأ

قد يبتسم الحظ لكن إلى حين.

ماذا ستفعل لو سُلمت مفاتيح سيارة فيراري سعرها 300 ألف دولار لغيرك وأنت صاحبها؟

قد يكون الأمر سرياليا لكنه حدث في بلاد الحلم الأمريكي في تموز يوليو الماضي.

فقد سلم موظف في أحد منتجعات الغولف في مدينة سانت بطرس بورغ في فلوريدا عن طريق الخطأ مفاتيح سيارة فيراري إلى رجل كان برفقة سيدة فما كان من الاثنين وهما شابان في العشرينات إلا أن يركبا السيارة ويمضيان بعيدا بكل سهولة بحسب الشرطة.

لكن الحلم لم يدم حيث أُلقي القبض على الرجل والسيدة لكن مالك السيارة وهو محام ف عقده السابع من العمر، أقام دعوى على إدارة المنتجع وعلى الشركة التي تشرف على موقف السيارات في المنتجع بتهمة الإهمال.

وقد كشف تقرير الشرطة عن السهولة التي تمت بها السرقة لكن المشتبه به قال إنه لم يسرق السيارة، لأنه لم يطلب شيئا وأن الموظف هو الذي سلّم المفاتيح عن طيب خاطر.

أما الموظف فقد قال إنه كانت مشغولا جدا في حدود منتصف ليلة الواقعة حينما أتى رجل وسيدة وطلب مفاتيح الفيراري وكان في عجلة من أمره وملحا أيضا وقال للموظف إن التذكرة في السيارة وأنه سيجلبها لاحقا.

لكنه لم يفعل قال الموظف، وقد أمضى الاثنان وقتا طويلا وهما داخل السيارة. بعدها توقف عن النظر إلى السيارة بعد أن أدرك أنه لن يئس يحصل على بخشيش. وبعد ذلك توارت السيارة عن الأنظار. لكن سرعان ما وقع المشتبه به ورفيقته في قبضة الشرطة التي قالت إنه وجد صعوبة في قيادة السيارة.

ويواجه المتهم تهمة السرقة وحيازة المخدرات والقيادة بدون رخصة بعد أن سحبت منه.

وقال المشتبه به إنه كان يريد إثارة إعجاب الفتاة التي كانت معه. حيث قالت إنه عرض عليها أن يأخذها بسيارته إلى منزلها واعترفت أن الشاب لم يكن يعرف كيف يتعامل مع السيارة لكنها نجح في السير بها رغم ذلك.