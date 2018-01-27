"الوفد" يقرر عدم خوض انتخابات الرئاسة في مصر ويؤكد دعمه للسيسي

وقالت الهيئة في بيان صدر عقب الاجتماع "قررت الهيئة العليا تجديد التأكيد علي قرارها السابق بتأييد وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية تفرضها الظروف والتحديات التي تواجه مصر والتي لا يستطيع التصدي لها إلا الرئيس الحالي".
ويقول أعضاء في الحزب إنهم يشعرون بأن ترشح شحاتة لن يكون جديا بالقدر الكافي وأن القصد منه لا يزيد على أن تظهر الانتخابات في صورة تنافسية في غياب مرشحين آخرين بجانب السيسي الذي يسعى للفوز بفترة ثانية وأخيرة مدتها أربع سنوات.
وقال مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة الإعلامية ياسر حسان لرويترز إن 43 عضوا في الهيئة العليا للحزب من بين أعضائها الستين حضروا اجتماعا استمر ساعات وإن أغلبية ساحقة منهم رفضت تفويض شحاتة الترشح باسم الحزب.
وقال بيان الهيئة "بناء علي ما تقدم قررت الهيئة العليا للوفد عدم خوض انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة".
كان شحاتة قال في مقابلة مع صحيفة الشروق المصرية قبل أقل من أسبوعين "لن أترشح لانتخابات الرئاسة ولن يكون للوفد مرشح لأن الوفد حزب سياسى عمره 100 عام ويعرف اتخاذ القرار السياسى المناسب في الوقت المناسب".
لكنه تقدم يوم الجمعة بطلب إجراء الفحوص الطبية اللازمة قانونا للترشح للمنصب وقال لصحيفة محلية إنه لن يستقيل من رئاسة الوفد أو يخوض السباق مستقلا إذا رفضت الهيئة العليا للحزب طلبه.