فيديو: الوليد بن طلال في جولة داخل مقر احتجازه بالريتز كارلتون الرياض

بشيء من المرح، وفي جو أقل ما يوصف بأنه "اعتيادي"، ظهر الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، لأول مرة منذ احتجازه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، داخل فندق ريتز كالرلتون، بالعاصمة الرياض.

وفي مقابلة حصرية مع "رويترز"، تحدث بن طلال عن ظروف احتجازه، وأعماله، وعن نشاطاته اليومية، إلى جانب أمور أخرى.

وقال الأمير الوليد إنه يصر على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات. وقال إنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته المملكة القابضة دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة.

ويظهر الأمير وهو يقوم بجولة في جناحه، داخل الفندق، مستعرضا حذاءه الرياضي، وغرفة الاستقبال، وغرفة الطعام، قبل أن يتوجه إلى المطبخ، حيث يستعرض وجباته "النباتية" على حد تعبيره.

الأمير الوليد بن طلال داخل فندق الريتز كارلتون الرياض رويترز

ومما جاء في المقابلة، قال الأمير: "لا توجد اتهامات. هناك بعض المناقشات بيني وبين الحكومة… أعتقد أننا على وشك إنهاء كل شيء خلال أيام". وأضاف أن النقاشات تتم حول مواضيع مختلفة، بيد أنه يفضل عدم الكشف عنها إلى حين انتهاء كل شيء.

كما أكد بن طلال أنه "يشعر إنه في بيته"، لأنه في بيته وفي وطنه، وأنه يمارس التمارين الرياضية ويسبح ويمشي.

إلى جانب ذلك، قال إنه يتواصل مع عائلته، بشكل يومي، ناهيك عن تواصله المستمر بمكاتبه في كل مكان، لضمان استمرار أعماله.