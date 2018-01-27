غوغل "تتجسس" على هواتف أندرويد بطريقة لا تخطر على بال

يبدو أن شركة "غوغل" لن توفر أي وسيلة من أجل تحديد مواقع الهواتف الذكية، إذ تبين مؤخرا أنها تستطيع تحديد مواقع الهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد" عن طريق أداة "بلوتوث"، حتى وإن كانت الأخيرة غير مفعلة على الجهاز.

كشف تحقيق نشره موقع "كوارتز" أن عملاقة التكنولوجيا غوغل، تستمر في تلقي البيانات ذات الصلة بتحديد المواقع من هواتف أندرويد، حتى عندما يقوم المستخدم بإطفاء أداة بلوتوث.

ويتم الأمر عبر إرسال رموز تعريفية فريدة إلى غوغل عن طريق أجهزة تبث بيانات البلوتوث، وغالبا ما يستخدم هذا النوع من الأجهزة في المتاجر والمتاحف والأماكن العامة، لمساعدة الهواتف في تحديد مواقعها داخل المباني.

ولطالما قامت غوغل بالأمر بشكل جزئي من أجل تقديم خدمة "أكثر فعالية" إلى المعلنين، إلى أن كوارتز كشفت بأن الشركة تتبع مجموعة من الإشارات، بحيث تعرف مكان المستخدم، حتى وإن كانت خاصية تحديد المواقع غير مفعلة.

كيف تعمل؟

تتبع غوغل بلوتوث عبر التقاء ثلاث ميزات في أجهزة أندرويد: سجل المواقع وبلوتوث وبلوتوث المسح الضوئي (وهذا الأخير خيار موجود بشكل عميق داخل قائمة إعدادات أندرويد).

وفي التفاصيل، حين يكون سجل المواقع نشيطا، ترسل هواتف أندرويد مجموعة كبيرة من المعلومات الدقيقة إلى غوغل، بما في ذلك أجهزة بلوتوث القريبة.

وبالتالي، عند تمكين ميزة البلوتوث أو بلوتوث المسح الضوئي، يتم إرسال تقرير يحتوي على قائمة أجهزة بلوتوث القريبة إلى غوغل، في أي وقت يتم فيه التطبيق بتحديث خدمات موقع أندرويد.

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توضيح كيفية عمل إرسال البيانات إلى جوجل وكيفية تعطيلها كوارتز

كيف يمكنك منع حدوث ذلك؟

الطريقة الوحيدة لمنع سجل المواقع من إرسال هذه البيانات مرة أخرى إلى غوغل، هي إيقاف تشغيل كل من بلوتوث وبلوتوث المسح الضوئي، مما يؤدي إلى إلغاء الوصول إلى أجهزة البلوتوث أو إيقاف سجل المواقع، وتعطيل بعض ميزات أندرويد وبعض التطبيقات.

كما أكد متحدث باسم غوغل أن إيقاف سجل المواقع يوقف إرسال البيانات إلى أجهزة البلوتوث القريبة.

كما أن هناك خيارا آخر، وهو أن تحدد "الجهاز فقط" للسماح باستخدام ميزة "جي بس إس" في تحديد المواقع بدلا من خيار "دقة عالية".