مصر: أحد أعضاء حملة عنان الانتخابية للرئاسة يتعرض لاعتداء من مجهولين

قالت زوجة ومحامي هشام جنينة، إن جنينة هوجم يوم السبت خارج منزله في شمال شرق القاهرة، ولحقت به إصابات شديدة.
وشغل جنينة منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعمل في حملة رئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق سامي عنان، لخوض انتخابات الرئاسة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل توقف الحملة.
واعتبر البعض ترشح عنان المحتمل خطرا على فرص إعادة انتخاب السيسي في الاقتراع المقرر في مارس/آذار.
وتوقفت حملة عنان فجأة الأسبوع الماضي بعد احتجازه، وإعلان القوات المسلحة أنه ما زال في الخدمة العسكرية ولا يجوز له خوض السباق.
وقال حازم حسني، المتحدث باسم عنان لرويترز، إن سيارتين أوقفتا جنينة فور مغادرته منزله في ضاحية التجمع الخامس وهاجمه خمسة رجال بالسكاكين والعصي، ولا تزال هويات المهاجمين ودوافعهم غير معروفة، فيما لم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين بوزارة الداخلية.
من جانبها، قالت زوجته وفاء قديح: "ركبته مكسورة وينزف من أماكن كثيرة في جسمه. كانوا يحاولون قتله".
الفساد كبد مصر خسائر بمليارات الدولارات..
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قالت في بيان يوم الثلاثاء، إن سعي عنان للترشح لانتخابات الرئاسة يعتبر انتهاكا خطيرا لقانون الخدمة العسكرية.
وجاء في البيان: "القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة".
وأضاف أن عنان أعلن الترشح "دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له".
وخلال رئاسته للجهاز المركزي للمحاسبات، قال جنينة إن الفساد كبد مصر خسائر بمليارات الدولارات، وأصدر السيسي قرارا بإعفائه من منصبه في 2016.