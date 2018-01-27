شاهد لحظة سقوط مضيفة طيران من الباب الخلفي لطائرة

لطالما كانت حوداث الطيران مخيفة ومرعبة، والأمثلة كثيرة. من بين تلك الحوادث، أن يفتح باب الطائرة، وإن كان الاحتمال ضئيلا جدا.

لكن الأمر حدث مع إحدى المضيفات، ومن حسن حظها، أن الطائرة كانت متوقفة على مدرج الطيران، لكنها لم تسلم من إصابات وجروح بليغة.

وأصيبت المضيفة إثر سقوطها من مؤخرة طائرة كانت متوقفة على مدرج الطيران، وبحسب "ميرور" البريطانية، فإن المضيفة كانت تخزن الإمدادات في الرحلة رقم 737، على متن خطوط شركة "شيامن" الصينية، فانزلقت قدمها وسقطت.

والتقطت الصور في مطار شينتشنغ الدولي في تشنغتشو، عاصمة مقاطعة هنان، وسط الصين، وظهرت المضيفة وهي تسقط مع عربة لنقل الطعام، يُعتقد أنها كانت تجرها، فأصيبت بكسر في منطقتي الكتف والضلوع.

وقال بيان صادر عن شركة الطيران، إن المرأة نقلت إلى مستشفى محلي لعلاج عظام مكسورة فى صدرها، وإنها ستبقى على الأرض لمدة أسبوع إلى أن تنتعافى.

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كما ذكرت الشركة أن الرحلة رقم MF8253 تم إعادة شحنها فى تشنغتشو، بينما كانت فى طريقها من فوتشو عاصمة مقاطعة فوجيان، شرق الصين، إلى لانتشو عاصمة مقاطعة قانسو الغربية.

من جانبهم، قال مسؤولون في الشركة إن تحقيقا بدأ في الحادثة، إلا أنها صُنفت تحت بند "حادث عمل".

وهذه المرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع التي تسقط فيها مضيفة، بالخطأ، من داخل الطائرة.

ففي نهاية تشرين الثاني/أكتوبر الماضي، سقطت مضيفة تعمل على طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الصينية الشرقية، من الباب الخلفي أيضا، عندما كانت تحاول إغلاق الباب قبيل الإقلاع.