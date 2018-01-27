تكنولوجيا "فندقية" يابانية جديدة تدهش الزبائن وتشيع أجواءً من المتعة والطرافة

لا شك أن الدهشة ستتملك الزائر حينما يدخل أحد الفنادق الحديثة الذي افتُتِح بمدينة يوكوهاما باليابان حيث تأتي الأشياء إلى الزبون بدلاً من أن يذهب هو إليها، وذلك لتوفير بعض وسائل المتعة الغريبة للنزلاء.

فالفندق الشعبي الياباني ProPILOT Park Ryokan، يجمع أعلى درجات الضيافة التقليدية، مع تكنولوجيا القيادة الآلية المُقدمة من شركة "نيسان".

وبفضل التكنولوجيا المتطورة، تتمكن النعال من "ركن نفسها" ذاتياً عند مدخل الفندق بطريقة أنيقة، وبمجرد الضغط على زر، فتكون جاهزة ليرتديها النزلاء عند الوصول، وفي حال عدم ارتداء النعال فإنها تعود تلقائياً إلى أماكنها المُخصَّصة بمجرد الضغط على الزر، كما أن الغُرف مجهزة بوسائل أرضية وطاولات تُركن آلياً أيضاً.

وأُطلِقَت تكنولوجيا ProPILOT Park أول مرة في سيارة نيسان ليف الجديدة باليابان في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبإمكان هذه التكنولوجيا تحديد أماكن الأشياء المحيطة بها، كما تُمكِّن السائق من ركن سيارته آلياً في مكان الوقوف المُحدَّد بالضغط على زر.

وتُستَخدَم التكنولوجيا ذاتها في المرافق بالفندق في محاولة لإمتاع النزلاء وتخفيف العبء عن العمال.

وقال نيك ماكسفيلد، المُتحدِّث باسم نيسان: "تهدف النعال التي تركن آلياً إلى زيادة الوعي بتكنولوجيات القيادة الآلية وإمكانياتها وتطبيقات عدم القيادة".