حصري.. ماكري متفائل بمستقبل الأرجنتين ويتحدث عن علاقته بالبابا وترامب

من هو ماوريسيو ماكري؟

ماوريسيو ماكري من مواليد عام 1959. انتخب في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 رئيسا للأرجنتين خلفا لليسارية كريستينا كيرشنر بحصوله على نحو 54% من الأصوات.

درس الهندسة في جامعة بوينس آيرس الكاثوليكية، وهو من عائلة معروفة بالثراء في الأرجنتين. ترأس فريق بوكا جونيورز لكرة القدم سنة 1995. واستفاد من شهرته للفوز بمنصب رئاسة بلدية بيونس آيرس في 2007.

يرى البعض أنه ليبرالي، فيما يصفه آخرون باليميني المحافظ. خلال حملته الانتخابية، وعد “بالتغيير” وإنهاء السياسة الاقتصادية الحمائية التي اتبعتها الحكومات اليسارية السابقة على مدى أكثر من عقد من الزمن.

تزوج ماكري في العام 2010 من سيدة الأعمال جوليانا عواضة (مواليد عام 1974)، وهي من أصول لبنانية-سورية. ولديه أربعة أبناء، بعضهم من زيجات سابقة.

سعدت بلقاء سيدة الأرجنتين الأولى جوليانا عواضة في دافوس

Lovely to meet with First Lady of Argentina, Ms. Juliana Awada, earlier today#WEF18 pic.twitter.com/Sn7GPV2Zr0