أم وطفلتها تنجوان من الموت في حادث سير مروّع

ورصدت كاميرا إحدى السيارات تلك الحادثة التي حصلت على طريق سريع قرب مدينة لودز البولندية، قبل عدة أيام، وتم نشر المشاهد فيما بعد على موقع "يوتيوب".
وكان سائق يقود سيارته على الطريق السريع "A1" حينما تفاجأ بسيارة مسرعة من نوع "بي إم دبليو" رباعية الدفع تتجاوزه بسرعة كبيرة، وتصطدم بمؤخرة سيارة أخرى من نوع "سكودا" بطريقة جنونية.
وحسب روايات شهود العيان فإن السيارة التي تلقت الصدمة من الخلف تحطمت وانقلبت على جانب الطريق، وكان بداخلها امرأة وطفلتها الصغيرة، نقلا بعدها إلى المشفى حيث وصفت جراحهما بأنها ليست خطيرة، هذا فيما لا تزال التحقيقات جارية مع الرجل المتهور الذي تسبب بالحادث.