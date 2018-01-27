تصميم دعائي للسياحة في ليتوانيا.. بين الإبداع و"الإيحاءات الجنسية"

يقال أن الإبداع لا يعرف حدودا، وفي كثير من الأحيان، لابد من تجاوز بعض "الخطوط الحمراء" لإخراج المُنتَج إلى العلن. هذا ما فعله طالبان في العاصمة الليتوانية، فيلنيوس، للتعريف بعاصمة بلادهما.

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