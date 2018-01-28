مقاتلة كردية تفجّر نفسها بدبابة تركية بالقرب من عفرين

وأوضح المركز الإعلامي لقوات سورية الديمقراطية أن آفستا خابور المقاتلة في صفوف وحدات حماية المرأة الكردية YPJ نفذت العملية أمس السبت أثناء تصديها للقوات التركية بقرية حمام في منطقة جنديرس.
يذكر أن الهجوم التركي الجوي والبري على منطقة عفرين في شمال غرب سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكوردية فتح جبهة جديدة في الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 7 سنوات، وزاد توتر العلاقات مع واشنطن.
وتصف أنقرة مقاتلي وحدات حماية الشعب بالإرهابيين، وتعدهم امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور لديها.
يشار إلى أن وحدات حماية الشعب والمعروفة أيضا بوحدات الدفاع عن الشعب تعتبر نفسها جيشا ديمقراطيا للشعب، إذ يعين فيها الضباط بواسطة انتخابات تجرى داخليا، وتوجد بين الجماعة وحدات لحماية النساء، أسست عام 2012، وتقول وسائل الإعلام الكردية إنه كان لأعضاء تلك الوحدات دور مهم خلال حصار مدينة كوباني (عين العرب).
والجدير بالذكر أن المقاتلين الأكراد لعبوا خلال السنوات الأخيرة دوراً بارزاً في مواجهة تنظيم داعش في شمال سورية.