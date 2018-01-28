برلماني إيراني يتهم خامنئي بالتدخل لتبرئة مقرئه من تهمة الاعتداء الجنسي

أعلن القضاء الإيراني براءة رجل دين مقرب من مرشد النظام علي خامنئي من تهم الاعتداء الجنسي والاغتصاب بحق أطفال، الأمر الذي اعتبره برلماني بأنه دليل على تدخل المرشد في عمل القضاء لاستصدار قرار البراءة.

وكانت محكمة في العاصمة طهران برأت سعيد طوسي قارئ القرآن الذي يعمل في مكتب خامنئي من تهم الاعتداء الجنسي على أطفال كان يدرسهم قبل سنوات.

وأثارت فضيحة طوسي موجة غاضب شعبي اتجاه السلطة الإيرانية في تشرين أول/أكتوبر الماضي حينما اتهم ثلاثة رجال طوسي بالاعتداء الجنسي عليهم عندما كانوا أطفالا تتراوح أعمارهم، وتحدثت تقارير صحفية عن أن عدد الضحايا يبلغ 19 ضحية.

وقال النائب عن التيار الإصلاحي في إيران، محمود صادقي، على "تويتر" تعليقا على القرار القضائي:" القرار الصادر عن الفرع 56 من المحكمة العامة في طهران بتبرئة سعيد طوسي من جريتمه، يؤكد أن القضاء لم يستمع لصوت الناس في الاحتجاجات الأخيرة"، مؤكداً أن قرار محاكمة طوسي تظهر تعرضها للتأثير الخارجي، في إشارة إلى تدخل المرشد لطي ملف القضية التي أثارت الرأي العام.