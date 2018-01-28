أنجلينا جولي تتفقد مخيم الزعتري وتدعو إلى التحرك لوقف الحرب في سورية

طالبت سفيرة النوايا الحسنة لدى المنظمة الأممية أنجلينا جولي مجلس الأمن الدولى إلى التحرك لانهاء الحرب في سورية التى هي على أبواب عامها الثامن.
وقالت جولي خلال تفقدها مخيم الزعترى للاجئين السوريين فى الأردن اليوم: "أحث أعضاء مجلس الأمن الدولى على المجىء إلى المنطقة، وزيارة المخيمات واللاجئين، وإيجاد طريقة لتحمل المسئولية الكاملة للأمم المتحدة والمجتمع الدولى لحل هذا النزاع".
وهذه الزيارةالتفقدية ليست الأولى التي تقوم بها أنجلينا جولي في مخيم الزعترى الذي يقيم فيه نحو 80 الف لاجىء سورى والواقع فى محافظة المفرق شمال المملكة قرب الحدود السورية.
وأضافت سفيرة النوايا الحسنة لدى مفوضية شئون اللاجئين التابعة للامم المتحدة "من المؤسف أن نعود إلى الأردن ونشهد مستويات التعاسة، مع دخول هذه الحرب عامها الثامن"، لافتة إلى أن "الأردن ولبنان وتركيا والعراق تستقبل حاليا نحو 5,5 مليون لاجىء سورى".
وتستقبل الأردن نحو 680 ألف لاجئ سورى فروا من الحرب فى بلدهم منذ آذار/مارس 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة نحو 700 ألف سورى دخلوا الأردن قبل اندلاع الحرب في بلادهم.