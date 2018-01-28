حملات واحتجاجات ضد زيارة ولي العهد السعودي إلى بريطانيا

ظهرت في شوارع العاصمة لندن، الأحد، شاحنات أُلصقت عليها صور وعبارات تندد بزيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى المملكة المتحدة.

ويندرج الأمر ضمن حملة أكبر ستستمر لمدة أسبوع، ترفض زيارة بن سلمان، وتطالب بعدم استقباله، بدأها حقوقيون ومنظمات غير حكومية مناهضة للحروب.

وتعتقد هذه المنظمات بأن الدعم الغربي ساهم، إلى حد بعيد، في قتل الشعب اليمني وتدمير البنى التحتية لبلاده، طيلة السنوات الثلاث الماضية، من التحالف الذي تقود السعودية على اليمن.

"مجرم حرب"..

ومما كتب على الشاحنات، "على بريطانيا ألا ترحب بمجرم الحرب محمد بن سلمان"، بالتوازي، انطلقت أمس حملة تغريدات عبر "تويتر"، ترفض الزيارة وتدعو إلى وقف تدفق الأسلحة إلى السعودية.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد أعلنت نهاية شهر كانون الثاني/ديسمبر الماضي، أنها ستلتقي بن سلمان في عاصمة بلادها.

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وولي عهد السعودية محمد بن سلمان

من جهة أخرى، وقع أكثر من 2000 بريطاني على بيان قُدم إلى مجلس العموم، لمناقشة إلغاء زيارة بن سلمان إلى بريطانيا، وذكر الموقعون في البيان أن "سجل النظام السعودي يعد واحدا من أسوأ سجلات حقوق الإنسان على مستوى العالم".

كما أضافوا أن "عمليات التعذيب والاعتقال التعسفي لا تزال تجري على نطاق واسع داخل المملكة العربية السعودية".

والخميس الماضي، نظمت عدة مؤسسات بريطانية مظاهرة أمام مقر رئاسة الوزراء، سلمت خلالها رساله لرئيسة الوزراء تدعوها فيها إلى إلغاء زيارة ولي العهد السعودي.