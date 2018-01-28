العثور على عارضة أزياء أردنية مقطعة الأطراف داخل حقيبتين بسيارة

وجدت الشرطة الأمريكية جثة مقطعة ومفصولة الرأس، وموضوعة داخل حقيبتين، في سيارة من طراز "بي إم دبليو"، في مدينة ألوها، بولاية أوريغون الأمريكية، بحسب ما نقل موقع "أوريغون لايف".

لاحقا، مساء الخميس، ألقت الشرطة على مشتبه به، فيما تم التعرف على صاحبة الجثة، وهي سارة زغول، 28 عاما، وهي أم وعارضة أزياء وممثلة، أردنية وتحمل الجنسية الأمريكية.

واشتبه أحد الجيران بوجود جريمة، فأبلغ الشرطة عن وجود الحقيبتين داخل السيارة، وبدورها، اعتقلت الشرطة المشتبه به، الذي حاول قتل نفسه لحظة اعتقاله، عن طريق قطع شرايين عنقه ويده.

Beautiful shoot with the talented @lestertsaiphotography Une publication partagée par Sara Zghoul ? (@jdmintegurl) le 19 Juin 2017 à 12 :50 PDT

وفيما رفضت عائلة زغلول التعليق لوسائل الإعلام حول مقتلها، فإن أحد أصدقاءها قال: "كانت سارة ودودة ومضحة وأما عظيمة"، فيما قال آخر: "لا أعلم إن كان ابنها يعي أن أمه لن تعود أبدا. لابد أن يكون الشخص شريرا للقيام بأمر كهذا".

كما نقلت الإعلامية الأمريكية، بوني سيكمان، ما قالته شقيقة زغلول "المصدومة": "لقد كانت إنسانة رائعة. قلوبنا ستبقى ممزقة للأبد".

وأرفقت التغريدة بصور للقتيلة مع أصدقائها ووالدتها ووالدها.

أما عبر صفحاتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، فيبدو أنها كانت تعيش حياة مستقرة، إذ تعج بصورها وصور ابنها.

وفي أحد تعليقاتها عبر "إنستاغرام"، عام 2016، كتبت سارة أنها تشعر بالامتنان لأنها تخطوط خطوات جيدة في حياتها، ولأنها غير مشردة أو في المستشفى أو السجن.