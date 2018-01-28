وفاة مؤسس شركة إيكيا السويدية للأثاث عن 91 عاما

قالت شركة إيكيا السويدية للأثاث يوم الأحد إن مؤسسها إينجفار كامبراد توفي عن 91 عاما.
وقالت الشركة في بيان "مؤسس إيكيا وإيكانو وأحد أعظم رجال الأعمال في القرن العشرين إينجفار كامبراد توفي في منزله في سمالاند بالسويد يوم 27 يناير كانون الثاني".
وأسس كامبراد إيكيا في العام 1943 عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما ولكن إمبراطوريته اكتسبت شهرة عالمية في العام 1956 عندما أصبحت رائدة في مجال الأثاث الذي يجري تجميعه.
وتقترب إيكيا الآن من تحقيق عائدات سنوية حجمها 50 مليار يورو (62 مليار دولار).
وقالت الشركة في البيان إن كامبراد "ظل يعمل حتى آخر يوم في حياته وظل مخلصا لشعاره وهو أنه ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به".
وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم نشرت تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تقدم فيها التعازي لعائلة الراحل.