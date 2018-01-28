العثورعلى متسلقة فرنسية مفقودة في باكستان

قال فريق إنقاذ بولندي يوم السبت إن متسلقين بولنديين عثروا على المتسلقة الفرنسية إليزابيث روفول على منحدر "الجبل القاتل" في باكستان لكن متسلقا بولنديا لا يزال مفقودا.

وكتب الفريق البولندي على فيسبوك "العثور على إليزابيث روفول... آدم ودينيس عثرا لتوهما عليها. يستعدان لعملية الإجلاء".

وفي وقت سابق قال مسؤول إن طائرات هليكوبتر تابعة للجيش الباكستاني تمشط الجبل وتمكنت من رصد المتسلقة الفرنسية التي تركت زميلها البولندي المصاب لطلب المساعدة.

وتمكنت المروحيات التي تمشط جبل نانكا بربت البالغ ارتفاعه ثمانية آلاف و126 مترا من رصد الفرنسية عند علامة ستة آلاف و700 متر.

وقال العميد شهيد ساردار ممثل (عسكري للطيران) المملوكة للجيش في تصريحات لرويترز إن روفول رصدت بالقرب من المعسكر 2 في نانكا بربت.

وتعرف روفول موقع ماسكيفيتش أعلى جبل نانكا بربت الذي يعتقد أن درجات الحرارة عليه قد تصل في الشتاء إلى ستين درجة مئوية تحت الصفر.

وتخلى الاثنان عن الاستمرار في الصعود عند ارتفاع بلغ نحو سبعة آلاف و400 متر على ثاني أعلى جبل في باكستان، وساعدت روفول ماسكيفيتش يوم الجمعة على النزول إلى ارتفاع سبعة آلاف و280 متر وأبقته في خيمة ليقضي فيها ليلته قبل أن تنزل لتطلب المساعدة من خلال هاتف يعمل عبر القمر الصناعي.