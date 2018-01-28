بعد الإفراج عنه.. الأمير السعودي تركي بن ناصر يشكر الملك ويؤكد دعمه لولي العهد

أعرب الأمير السعودي، تركي بن ناصر عن شكرّه وامتنانه للملك سلمان على حسن التعامل معه خلال احتجازه في فندق "ريتز كارلتون" بالعاصمة، مؤكدا ولاءه للملك وللقيادة السعودية.

وكانت اللجنة العليا لمكافحة الفساد في السعودية أفرجت، قبل أيام عن الأمير تركي، بعد نحو 3 أشهر من توقيفه بتهم تتعلق فساد.

وقال الأمير بن ناصر، في رسالة رفعها للملك سلمان "أتقدم إلى مقامكم الكريم بالشكر الجزيل على ما لقيناه من عدل وإنصاف، وأؤكد لكم ولائي المطلق وبيعتي لكم ولولي العهد".

وأضاف الأمير السعودي في الرسالة التي نشرتها، اليوم وسائل إعلام سعودية: "سيبقى وطننا الغالي بإذن الله حصنا منيعا أمام كل محاولات الحاقدين والحاسدين والعملاء كفانا الله شرهم".

كما أعرب بن ناصر عن دعمه ومساندته لمساعي "ولي العهد في عمله الدؤوب نحو تطوير البلاد".

وكان تركي بن ناصر، المتزوج من ابنة ولي العهد ووزير الدفاع السابق، الأمير سلطان بن عبد العزيز، قد تدرج في مناصب عدة في سلاح الجو السعودي، والذي عمل به منذ العام 1966 حتى وصوله إلى منصب نائب قائد القوات الجوية الملكية، ومن ثم مستشارًا خاصًا لوزير الدفاع بمرتبة فريق ركن، قبل أن يتم تعيينه رئيسًا للأرصاد وحماية البيئة بمرتبة وزير، ومن ثم رئيسًا لمجلس إدارة جمعية البيئة

وتشهد السعودية حملة لمكافحة الفساد منذ نحو ثلاثة أشهر، وأوقف في إطارها أكثر من 200 ممن يشتبه بضلوعهم في الفساد، بينهم عشرات الأمراء ورجال الأعمال والوزراء ومسؤولون كبا، احتجزوا في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض.

وأعلنت السلطات السعودية رسميا أنها اقترحت على الموقوفين والمتورطين في قضايا الفساد عقد صفقات مالية مع الحكومة مقابل تسوية أوضاعهم، وأفرجت اللجنة العليا لمكافحة الفساد عن 95 بالمئة من المحتجزين في ريتز كارلتون، أبرزهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال.