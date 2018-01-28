المعارضة القطرية تتهم الدوحة بدفع الملايين للمغنية باريس هيلتون

"سنناقش التهديدات المتعلقة بسيادة القانون في رومانيا في الجلسة العامة القادمة في بداية فبراير في ستراسبورغ، لذلك هناك حالة خطر داهمة تطال جميع مؤسسات الاتحاد، ونحن جميعا ندرك أن 100 ألف شخص ممن نزلوا إلى الشوارع يوم السبت الماضي يعني ان الحكومة تتصرف ضد إرادة شعبها"."

سيغفريد موريسان نائب في البرلمان الأوروبي