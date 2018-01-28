هل هذا هاتف غالاكسي S9 الجديد؟

شهدنا، إلى حينه، عددا لا يحصى من التسريبات حول نسخة هاتف غالاكسي S9، وقد تستمر الشائعات المحيطة بالجيل القادم من هواتف رائدة التكنولوجيا في العالم، "سامسونغ"، إلى حين إعلانها الرسمي عن الهاتف الجديد، خلال شهر، أو أكثر قليلا، بمؤتمر صحفي في المعرض التجاري العالمي للهواتف.

في المقابل، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي شريط مصور، يظهر يد شخص تحمل هاتفا شبيها بالنسخة الأخيرة S8، لكن، أقل سماكة وبإطار أرق .

الشريط، وعلى رغم أنه يبدو مملا، إلا أنه يظهر الشخص وهو يكتب بأحرف صينية، معنونا الشريط بأنه "اختبار حساسية اللمس على شاشة هاتف سامسونغ غالاكسي S9".

ويستمر لمدة عشر ثوان فقط، لكنها غير كافية لتحديد إذا ما كان الجهاز المعروض هو الهاتف الجديد، خاصة وأنه سيكون مشابها لسابقه من حيث تصميم لوحة المفاتيح.

ونُشر الشريط على موقع المدونات الصيني الشهير "ويبو"، الذي لطالما انتشرت عليه إشاعات مشابهة.

ومن المقرر الكشف عن هاتف غالاكسي S9 في 25 شباط/فبراير القادم، قبل يوم من عرضه في برشلونة بإسبانيا، على أن يتم طرحه في الأسواق بحلول منتصف آذار/مارس.

وحتى الآن، تسري شائعات كثيرة حول الهاتف، من جهة تصميمه والألوان والسعر وسعة الذاكرة، وغيرها. ويبدو أنها ستبقى محض شائعات إلى حين إطلاقه رسميا.