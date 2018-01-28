السعودية: رجل يقتحم صيدلية في مكة باستخدام "مسدس بلاستيكي"

ألقت الشرطة السعودية في مكة على مواطن، مساء السبت، بعد أن اقتحم صيدلية بسلاح وهمي مهددا للحصول على المال.

وبحسب صحيفة سبق السعودية الإلكترونية، اقتحم الرجل الصيدلية بمسدس بلاستيكي، وقام بتهديد العامل قبل أن يأخذ مبلغا ماليا.

وتمكن رجال الشرطة من التعرف على المعتدي عبر ربط ما رواه العامل في الصيدلية، بصفات مشتبه بهم، ليتبين لاحقا أنه في الأربعين من عمره، ومن أصحاب السوابق.

وتم عرض الرجل على عامل الصيدلية من ضمن عدة مشبه بهم، فتعرف عليه، وأقر المعتدي بجريمته، كما سلم "السلاح البلاستيكي" الذي استخدمه.

وقال العقيد دكتورعاطي بن عطية القرشي، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة، "إن مركز العمليات الأمنية الموحد (٩١١) تلقى بلاغا يتضمّن تعرض إحدى الصيدليات بالعاصمة المقدّسة لسطو مسلح، وسرقة مبلغ مالي بعد إشهار السلاح على موظف الصيدلية".

وأضاف "القرشي": "تمّ على الفور اتخاذ عديدٍ من الإجراءات اللازمة أسفرت تلك الإجراءات، بعون من الله وتوفيقه، عن تحديد هوية المتهم وضبطه من قِبل الدوريات الأمنية، وكذلك ضبط السلاح المستخدم من قبله، الذي اتضح أنه سلاح "وهمي" عقب ارتكابه الحادثة بوقت وجيز، وتمّ توقيفه وإحالته إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص".