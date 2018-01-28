الثلوج تكسو قمم جبال اللوز في تبوك السعودية

اكتست منطقة تبوك شمال غربي المملكة العربية السعودية البساط الأبيض بعدما تساقطت الثلوج على مرتفعات الظهر وعلقان في محافظة تبوك، واستمتع المئات من المواطنين بمشاهدة الثلوج التي تضرب سنويا موعدا في هذه المنطقة.

وأعلنت الأرصاد الجوية في السعودية استمرار تساقط الثلوج على منطقة الظهر التابعة لمركز علقان وجبل اللوز تشمل المراكز الحدودية.

وحسب وسائل الإعلام المحلية أطلقت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن موجة باردة ستتواصل على المنطقة مصحوبة بدرجات حرارة ستصل إلى صفر درجة و تحت الصفر المئوي.