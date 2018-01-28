أول برقية رسمية بين قطر ودولة الإمارات

في أول برقية يتم الإعلان عنها بين قطر والإمارات، منذ بدء الأزمة الخليجية، أرسل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ببرقية إلى الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، معزيا برحيل والدته.
ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية، الأحد، أن الشيخ تميم أرسل برقية إلى الشيخ خليفة، "أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته".
وجاء في نص البرقية: "بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته ، سائلاً سموه المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.
وتوفيت صباح اليوم والدة رئيس دولة الإمارات، الشيخة حصة بن محمد آل نهيان، ونعاها خليفة في بيان صدر عن وزارة شؤون الرئاسة.
ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية، قبل حوالي ثمانية شهور، تعد هذه أول رسالة يعلن عنها بين البلدين.