القوات التركية والجيش السوري الحر يسيطرون على منطقة استراتيجية شمال عفرين

سيطرت القوات التركية والجيش السوري الحر على جبل برصايا الإستراتيجي شمال شرق عفرين شمالي سوريا اليوم، بعد اشتباكات عنيفة مع وحدات حماية الشعب الكردية.
وقالت وكالة أنباء "الأناضول": "إن القوات التركية والجيش السوري الحر قامت بتطهير الجبل من عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي وحزب العمال الكردستاني ضمن عملية "غصن الزيتون" التي يشنها الجيش التركي في عفرين منذ العشرين من الشهر الجاري".
وتطل منطقة برصايا على عدة مدن وقرى تركية على الحدود، إضافة إلى إشرافها التام على منطقتي عفرين وإعزاز السوريتين، وأشارت وكالة "الأناضول" إلى أن القوات التركية تواصل قصف أهداف عسكرية في عفرين.
ومنذ بدء العملية العسكرية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القوات التركية ستتجه شرقا نحو بلدة منبج الواقعة في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد على بعد مئة كيلومتر تقريبا شرقي عفرين، حيث تنتشر القوات الأميركية لمنع الاشتباك بين القوات التركية والمقاتلين الذين تدعمهم واشنطن.