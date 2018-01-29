مهرجان ياباني تستضيفه سنوياً بحيرة الجليد في جزيرة هوكايدو

في هذه الأيام من كل عام يتوافد السياح إلى بحيرة شيكاريبيتسو ببلدة شيكاوى باليابان ليشاركوا في المهرجان الشتوي الذي يعتليه الثلج ويحمله الجليد.

ويمكن لمرتادي المكان من السياح والمغامرين والباحثين عن الطرافة، أن يستمتعوا بمشاهدة المجسمات المصنوعة من الجليد حول البحيرة المتجمدة، تلك المجسمات مجتمعة يطلق عليها "كوتان"، وهو ما يعني "القرية" بلغة شعب "أينو" الذين يعدّون السكّان الأصليين لهذه المنطقة.

وأمام هذه البحيرة الواقعة، في جزيرة هوكايدو، يمكن للمشاركين في المهرجان أن يتناولوا حماماً في الهواء الطلق وهم يستمتعون بالمناظر الخلابة للبحيرة والجبال، كما يمكنهم تناول المشروبات الباردة في أكواب تم تصنيعها من الجليد.