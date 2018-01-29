" سنستمر في تطيبق الإجراءات وفق للوائح الأوروبية على المملكة المتحدة،خلال الفترة الانتقالية،وسيشمل ذلك قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تدخل حيز النفاذ خلال هذه الفترة، ولأحد الأسباب البسيطة، وخلال الفترة الانتقالية ستواصل المملكة المتحدة المشاركة في السوق الموحدة كما المشاركة في الاتحاد الجمركي" ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي في محادثات الانسحاب
"هناك فروق طفيفة بين السيد زيمان والسيد بابيش، السيد بابيش ليس معاديا لأروبا، كما هو حال السيد زيمان، والآن نحن نعلم أن هذه الاجتماعات في بروكسل لا يقدم السياسيون في تصريحاتهم سوى النزر القليل مقارنة بما يريد السيد يونكر سماعه." جامعة ببروكسل الحرة جين-مايكل ديويل
"كنت سعيدا بالركض على وتر البيسماكر في نصف الماراثون. لقد كان سباقا مثيرا ومنافسة قوية على مسار جيد بالفعل. متى فكرت أنني سأتمكن من الفوز؟ فكرت في قدرتي على الفوز حين لم يتبق من السباق سوى كيلومتر واحد." موسينيت جيريميو الفائز بالماراثون
" سنستمر في تطيبق الإجراءات وفق للوائح الأوروبية على المملكة المتحدة،خلال الفترة الانتقالية،وسيشمل ذلك قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تدخل حيز النفاذ خلال هذه الفترة، ولأحد الأسباب البسيطة، وخلال الفترة الانتقالية ستواصل المملكة المتحدة المشاركة في السوق الموحدة كما المشاركة في الاتحاد الجمركي" ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي في محادثات الانسحاب
"هناك فروق طفيفة بين السيد زيمان والسيد بابيش، السيد بابيش ليس معاديا لأروبا، كما هو حال السيد زيمان، والآن نحن نعلم أن هذه الاجتماعات في بروكسل لا يقدم السياسيون في تصريحاتهم سوى النزر القليل مقارنة بما يريد السيد يونكر سماعه." جامعة ببروكسل الحرة جين-مايكل ديويل
"كنت سعيدا بالركض على وتر البيسماكر في نصف الماراثون. لقد كان سباقا مثيرا ومنافسة قوية على مسار جيد بالفعل. متى فكرت أنني سأتمكن من الفوز؟ فكرت في قدرتي على الفوز حين لم يتبق من السباق سوى كيلومتر واحد." موسينيت جيريميو الفائز بالماراثون
وصف وزير الخارجية جبران باسيل، وهو صهر عون، بري بأنه "بلطجي" في شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
لبنان وأزمة الكلام الخارج عن المألوف