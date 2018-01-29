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لبنان

لبنان وأزمة الكلام الخارج عن المألوف

وصف وزير الخارجية جبران باسيل، وهو صهر عون، بري بأنه "بلطجي" في شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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لبنان وأزمة الكلام الخارج عن المألوف

لبنان وأزمة الكلام الخارج عن المألوف
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