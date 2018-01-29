الثلوج تغطي الجبال والجمال في السعودية

توافد السعوديون بكثافة إلى منطقة "تبوك" للاستمتاع بالثلوج عند جبال اللوز وعلقان والضهر في شمال غرب المملكة، ضمن طقس سنوي ينتظره الأهالي للاستمتاع بالثلج الأبيض الذي نادرا ما يهطل على صحراء شبه جزيرة العرب.
وكثفت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر تواجدها في المنطقة لحماية المتنزهين الذين حضروا رغم تدني درجات الحرارة إلى دون الصفر.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للجمال وقد غطتها الثلوج، في مشاهد مهيبة غير مألوفة للحيوان الذي طالما تكنى باسم "سفينة الصحراء" لصبره على الجوع والعطش.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأسبوع الماضي تنبيها عن موجة باردة ستتواصل على المنطقة مصحوبة بدرجات حرارة ستصل إلى دون صفر درجة.