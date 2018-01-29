الاتفاقية التجارية ما بين بروكسل ودول أميركا الجنوبية تثير حفيظة المزارعين الأوروبيين

بجراراتهم تجمهر صباح الاثنين المزارعون في شوارع بروكسل، وبالقرب من المؤسسات الأوروبية، وهم يريدون التعبير عن امتعاضهم ورفضهم للاتفاقية التجارية التي ستبرم ما بين الاتحاد الأوروبي و بعض دول أميركا الجنوبية،هذا الاتفاق يقول المتظاهرون إنه سيشكل فائضا كبيرا في سوق لحوم البقر داخل السوق الاوروبية.