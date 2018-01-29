بجراراتهم تجمهر صباح الاثنين المزارعون في شوارع بروكسل، وبالقرب من المؤسسات الأوروبية، وهم يريدون التعبير عن امتعاضهم ورفضهم للاتفاقية التجارية التي ستبرم ما بين الاتحاد الأوروبي و بعض دول أميركا الجنوبية،هذا الاتفاق يقول المتظاهرون إنه سيشكل فائضا كبيرا في سوق لحوم البقر داخل السوق الاوروبية.
الاتفاقية التجارية ما بين بروكسل ودول أميركا الجنوبية تثير حفيظة المزارعين الأوروبيين
بجراراتهم تجمهر صباح الاثنين المزارعون في شوارع بروكسل، وبالقرب من المؤسسات الأوروبية، وهم يريدون التعبير عن امتعاضهم ورفضهم للاتفاقية التجارية التي ستبرم ما بين الاتحاد الأوروبي و بعض دول أميركا الجنوبية،هذا الاتفاق يقول المتظاهرون إنه سيشكل فائضا كبيرا في سوق لحوم البقر داخل السوق الاوروبية.
الاتفاقية التجارية ما بين بروكسل ودول أميركا الجنوبية تثير حفيظة المزارعين الأوروبيين
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هذا الاتفاق سيكون بمثابة توقيع شهادة وفاة، بالنسبة للتجارة في المنطقة الأوروبية،مع العلم أن تكاليف الإنتاج تظل مرتفعة،مقارنة بثمن المبيعات.نائب رئيس جمعية المزارعين البلجيكيين
يقول هوغز فاليس، نائب رئيس جمعية المزارعين البلجيكيين
"هذا الاتفاق سيكون بمثابة توقيع شهادة وفاة، بالنسبة للتجارة في المنطقة الأوروبية،مع العلم أن تكاليف الإنتاج تظل مرتفعة،مقارنة بثمن المبيعات.
ويضيف، إن تراكم كميات إضافية من اللحوم داخل السوق اأوروبية،سيعمل فعلا على تكريس قواعد المشكلة.و علاوة على ذلك يضيف، " لحم البقر هذا الذي يجري الاتفاق بشأنه لا يفي بمعايير الإنتاج الأوروبي"..لا يوجد ضمان لحركة تأريخ الإنتاج وهناك استخدام مكثف من الصويا المعدلة وراثيا، التي تحتوي على بقايا الغليفوسات".
وظل هذا الاتفاق يعزز مخاوف قطاع اللحوم، الذي يعاني من مشاكل عويصة حقا، بسبب تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في حالة الخروج "الصعب" للمملكة المتحدة، فإن الاكتفاء الذاتي من اللحوم في الاتحاد الأوروبي سيكون هو المسيطر.
قال جو هالي، رئيس جمعية المزارعين الأيرلنديين "من المحتمل أن يكون هناك تأثير سلبي على سعر لحوم البقر، الأمر الذي سيكلف المزارعين الأوروبيين 5 مليارات يورو".
وفى يوم الثلاثاء 30 يناير، ستستأنف المحادثات حول هذه الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبى والأرجنتين والبرازيل وباراغوى وأوروغواى.