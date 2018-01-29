بالفيديو: وزير خارجية لبنان يصف رئيس البرلمان بالبلطجي

لم تدم الهدنة الإعلامية بين "التيار الوطني الحر "و"حركة أمل" اللبنانييْن كثيراً قبل أن تتفجر مجدداً عبر سجال عنيف على وسائل التواصل الاجتماعي. في آخر محطات السجال، انتشر فيديو مسرّب لوزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل - الذي ينتمي إلى حزب التيار الوطني الحر - يصف فيه رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بالبلطجي.

وصفُ باسيل جاء خلال جولة انتخابية في أحد الأقضية اللبنانية (البترون) وبدا فيه مخاطباً حشداً من الناس في إحدى الكنائس.

وقال باسيل "بسبب خلافه مع رئيس الجمهورية، ميشال عون، قام رئيس المجلس النيابي بتقسيم المغتربين اللبنانيين إلى طوائف وبتهديد الشيعة بينهم، ومنعهم من المشاركة في مؤتمر الطاقة للمغتربين في أفريقياً"، مضيفاً أن "هذا بلطجي وليس رئيس مجلس للنواب".

وأضاف باسيل في الفيديو "تخيّلوا أن رئيس السلطة التشريعية التي تراقب الحكومة وتحاسبها في حال خالفت القوانين، تخيّلوا أن رئيس هذه السلطة يهدد بإغلاق البرلمان كي لا يتمّ "تصليح" القانون".

مناصرو حركة "أمل" أطلقوا فوراً حملة ضدّ الوزير باسيل على وسائل التواصل فيما علّق أحد نواب الكتلة واصفاً باسيل، الذي هو صهر رئيس الجمهورية ، بقليل الأدب.