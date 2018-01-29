شرطة "حماس" في غزة تمنع النساء من حضور مباراة لكرة القدم

منعت الشرطة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة النساء من حضور مباراة لكرة قدم في ناد رياضي بمخيم النصيرات جنوب مدينة غزة يوم أمس، بعدما تقرر السماح لهنّ بذلك.

وكان من المقرر أن يخصص نادي النصيرات للنساء مدرجاً خاصاً لمشاهدة وقائع المباراة التي تجمع النصيرات مع الجلاء، لكن الشرطة منعتهن من دخول الملعب ما اضطرهن إلى مشاهدة المباراة من خارج السياج.

وقالت آيات عثمان، وهي من المشجعات اللواتي حاولن مشاهدة المباراة: "حضرنا إلى هنا لتشجيع الفريق وشبابنا في النصيرات ومشاهدة المباراة، ولكن فوجئنا بوجود قوات الأمن التابعة لحماس، والتي أغلقت البوابات بوجهنا، ولم تسمح لنا بالدخول والتشجيع".

وقال شرطي في الملعب إنه استناداً إلى التعليمات، سيتم منع دخول النساء إلى الملعب. ولم يصدر أي تعليق من "حماس" على قرار المنع.

وكانت مباراة أمس ستشكل إحدى المرات النادرة التي يتم فيها السماح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم منذ 2007، وذلك في إطار برنامج لتحسين النوادي الرياضية في القطاع الفقير والمحاصر.

وتفرض حركة حماس، منذ سيطرتها على القطاع عام 2007، مجموعة من القوانين التي تسعى إلى منع الاختلاط بين الجنسين في الأماكن العامة أو الحد منه.

الجدير بالذكر أن السعودية كانت في السابق تحظر على النساء دخول ملاعب كرة القدم لمشاهدة المبارايات، غير أن المملكة في الثلاثين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي رفعت هذا الحظر وسمحت لهن بحضور المبارايات بدءاً من مطلع العام الجاري.