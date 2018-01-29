اكتشاف زمردة نادرة في روسيا يصل وزنها إلى 1.5 كلغ

"هناك فروق طفيفة بين السيد زيمان والسيد بابيش، السيد بابيش ليس معاديا لأروبا، كما هو حال السيد زيمان، والآن نحن نعلم أن هذه الاجتماعات في بروكسل لا يقدم السياسيون في تصريحاتهم سوى النزر القليل مقارنة بما يريد السيد يونكر سماعه."

جامعة ببروكسل الحرة جين-مايكل ديويل