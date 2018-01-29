اكتشاف زمردة نادرة في روسيا يصل وزنها إلى 1.5 كلغ

تم العثور على زمردة كبيرة ونادرة في منجم ماليشيفا الواقع بجبال الأورال الروسية، يصل وزنها إلى أكثر من كيلوغرام ونصف.
وتعتبر الزمردة أكبر حجر كريم يُعثر عليه في عقد من الزمن.
ويبلغ طول الزمردة 14 سنتيمترا وعرضها 7سنتيمرات. وقدّر الخبراء قيمتها بحوالي 4 ملايين روبل أو ما يناهز 70 ألف دولار.
وقد اعتبرت جمعية الصاغة الروس أن هذا الاكتشاف فريد من نوعه نظرا لجودتها الفائقة بحسب الخبراء.
وكانت أكبر زمرّدة قد تم اكتشافها سابقا في روسيا، قد أُطلق عليها اسم أول رئيس عرفتها روسيا وهو الرئيس الراحل بوريس يلتسين. حيث بلغ وزنها 1.2 كلغ.
وتتمتع روسيا بأكبر مخزون للزمرد في القارة الأوروبية ويتم إنتاج ما بين 500 غرام إلى 4 كيلوغرامات في المناوبة الواحدة بحسب أحد عمال منجم ماليشيفا.