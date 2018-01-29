وفاة شاب هندي سحبه جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي

" سنستمر في تطيبق الإجراءات وفق للوائح الأوروبية على المملكة المتحدة،خلال الفترة الانتقالية،وسيشمل ذلك قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تدخل حيز النفاذ خلال هذه الفترة، ولأحد الأسباب البسيطة، وخلال الفترة الانتقالية ستواصل المملكة المتحدة المشاركة في السوق الموحدة كما المشاركة في الاتحاد الجمركي"

ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي في محادثات الانسحاب